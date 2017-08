Dan a diputados facilidades ante el SAT

Cd. de México.- A partir de mayo, los diputados gozan de mayores facilidades para justificar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los principales apoyos económicos que reciben, por un monto promedio de 120 mil pesos, y que son adicionales a su dieta de 73 mil 739 pesos mensuales.



Por medio de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en mayo entraron en vigor lineamientos para la comprobación de recursos públicos en gastos de gestión, transporte y actividades legislativas.



Tales lineamientos amparan 28 posibles formas de justificación e incluso se permite que un 5 por ciento quede libre de comprobación si se entregó dinero en efectivo para "apoyos" a la ciudadanía, con la presentación de un recibo.



Cada mes, los diputados reciben 74 mil 552 pesos de apoyos, de los cuales 45 mil 786 son por Asistencia Legislativa y 28 mil 772 pesos por Atención Ciudadana, montos que desde hace más de 10 años debían destinarse al pago de personal y rentas de oficinas en los distritos.



Ahora, el acuerdo de la Junta permite justificar los apoyos económicos a los diputados que no tienen oficinas de gestión.



Por ejemplo, además del pago de salarios al personal en las oficinas de los distritos, con los 45 mil 786 pesos de Asistencia Legislativa se permiten comprobar consultorías, proyectos de investigación, libros y material didáctico, y copias de documentos.



También se pueden pagar por igual "estadías y traslados", capacitaciones, servicios de cafetería y repuestos de oficina.



Los 28 mil 772 pesos de Asistencia Legislativa, que han sido otorgados para pagar las rentas de inmuebles y servicios como electricidad y teléfono, se pueden justificar ahora con foros, talleres, seminarios, conferencias y exposiciones, fotocopiado e impresiones, y servicios de alimentos.



También se podrá pagar y justificar gastos por renta de equipo, mobiliario y servicios complementarios para eventos; gasolina y lubricantes; útiles de oficina y libros; y hospedaje y transporte.



Los apoyos de transporte, que varían entre los diputados, amplían su comprobación a boletos de autobús, gasolina y lubricantes, taxis y hasta el hotel donde duerman los diputados en su estadía en la Ciudad de México.



Aunque los legisladores ya cuentan con una tarjeta IAVE para no pagar cuotas en las autopistas del país, también se les permite justificar peajes.



La renta de automóviles también está incluida en el concepto de comprobación, y hasta el mantenimiento y reparación de vehículos que utilice el legislador para sus actividades.



En diciembre del año pasado, el SAT advirtió a la Cámara que a partir del 2017 los diputados debían comprobar ingresos adicionales a su dieta, pues de lo contrario se tendrían que considerar en la declaración anual del ISR.



"En el supuesto de que el Legislador que corresponda no compruebe las erogaciones en los términos del apartado, deberá considerar los montos no comprobados como un ingreso afecto al pago de ISR y manifestarlos al momento de la declaración del ejercicio fiscal", señala un documento.



Los gastos que realicen los legisladores tendrán que estar amparados con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), expedido a favor de la Cámara de Diputados, especificó el SAT desde diciembre.



Aunque desde enero los diputados debieron iniciar la comprobación, es hasta mayo que hay lineamientos para entregar los comprobantes fiscales ante la Dirección General de Finanzas de la Cámara baja.