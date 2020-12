Daña empresa el drenaje sanitario

Río Bravo, Tam.- Vecinos de fraccionamiento Conquistadores, dieron a conocer presuntos daños a la red sanitaria de ese sector, luego de que detectaran que empresa particular, realizara excavaciones.

Uno de los vecinos, de nombre Santos, indicó que ya se tiene varias semanas con el brote séptico, por lo que pidieron el apoyo de Comapa, esperando que se resuelva, pues "las alcantarillas están a tope y brota el agua negra", en alusión a una de las calles, la Andrés de Tapia.

Al respecto, se pidió información a la paraestatal sobre esta situación, y fue Moisés Escamilla del área técnica, quien explicó la causa de este problema que ya sacó canas verdes a los colonos.

Escamilla indicó que en esa zona, una empresa particular se encuentra haciendo unas excavaciones, y debido a que van a conectar tubería a la red séptica, "taparon el drenaje" con cristales de arena, para que los obreros de la empresa particular, pudieran excavar y no ser alcanzados por las aguas residuales al hacer conexiones, "y están haciendo que rebrote en toda la colonia el drenaje y ya mandamos un oficio para que los quiten", refirió Escamilla.

Precisó que no de ha podido retomar la conducción de las descargas sanitaras, "por ese taponamiento que hizo la compañía" particular, pero la misma se comprometió a concluir esta semana.