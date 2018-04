Daña economía ropa temática en escuelas

"Viene el día de súper héroes, príncipes y princesas, vaqueros, emojis y profesiones, todo eso va a ser otro gasto porque no tengo nada con qué vestirlos". María de los Ángeles Rendón madre de familia de una escuela local.

Costoso está resultando para los padres de familia, los días temáticos que se están implementando en algunos planteles escolares.

Esto es, que las escuelas han designado que cada viernes, los alumnos deben acudir vestidos con algún atuendo especial de acuerdo a la temática programada.

Por ejemplo, en algunas escuelas el pasado viernes los niños y niñas acudieron vestidos con la temático de "El Circo".

"A nosotros nos dijeron que a petición de los niños se había elegido cada viernes para este proyecto, al principio nos pareció una buena idea porque los alumnos salen de la rutina de usar el uniforme, pero esto representa un gasto para nosotros", comentó María de los Ángeles Rendón, madre de familia de una escuela local.

Indicó que ella cuenta con dos niños en un plantel gubernamental y debió elaborar disfraces para cada uno.

"Por muy sencillo que esté el disfraz, gastas. Por ejemplo yo compré unas pelucas, nariz de payaso y unas corbatas, me gasté 250 pesos, porque les compré unos pantalones de colores".

Dijo que la este viernes, sus hijos acudirán en pijamas, las cuales afortunadamente ya las tienen en casa.

"Eso es lo más sencillo, viene el día de súper héroes, príncipes y princesas, vaqueros, emojis y profesiones, todo eso va a ser otro gasto porque no tengo nada con qué vestirlos".

Manifestó que esto no sólo es en escuelas públicas ya que algunas amigas tienen a sus hijos en escuelas privadas y también se implementó este programa.

Dinora Cadena, titular del Centro Regional de Educación informó que este programa no forma parte de las actividades de la Secretaría de Educación y por ende, no es obligatorio.

"Nosotros no tenemos nada de eso proyectado, es decisión de los padres si desean que sus hijos participen o no de estas actividades, no tengo conocimiento de las escuelas que tienen este proyecto".

