Daña CRE mercado de paneles solares

CIUDAD DE MÉXICO

REFORMA publicó que la Comisión Reguladora de Energía prohibió la publicación en el Diario Oficial del esquema colectivo de generación distribuida, que permitiría a los usuarios instalar paneles y vender energía a sus vecinos. José Antonio Prado, director de Enersaltra, dijo que esta acción obedece al memorándum que se envió a los órganos reguladores en julio pasado para favorecer a la CFE y evitarle competencia. "El tema es blindar a CFE para no perder clientes, es decir, que no pierda ingresos.

El acuerdo buscaba dar certeza a esos usuarios que colectivamente buscaban una alternativa de suministro a un costo más competitivo que el de CFE y en beneficio de sectores que no podían costear sus paneles solares", comentó. Severo López, socio de Galo Energy, expuso que es contraproducente que los acuerdos se frenaran sin razón y se deje un vacío regulatorio. "Hay un proceso muy fuerte de democratización de la energía y ésta no puede frenarse en aras de mantener un control monopólico de la industria, ese es el fondo del asunto. Decir que la industria eléctrica es de los mexicanos y no dejarlos participar es una contradicción en la democratización de la energía", señaló.

La Asociación Mexicana de Energía Solar dijo que limitar este tipo de esquemas va en contra del discurso oficial del Gobierno, que en teoría pretende beneficiar a comunidades y mexicanos en situación vulnerable.