Daña a Tamaulipas la confrontación: Ramiro Ramos

Cd. Victoria, Tam.- El aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura, Ramiro Ramos Salinas, consideró que la confrontación que existe entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República ha tenido un efecto adverso para la entidad, por lo cual, hizo un llamado a quien resulte ganador del proceso electoral 2021-2022 a trabajar en armonía con la Federación.

"Tamaulipas requiere tranquilidad, paz, reconciliación, ya no quiere más pleitos y más enfrentamientos, lo que ocupa el estado es resolver los problemas que nos aquejan a nosotros como la inseguridad, el crecimiento económico, la mejora en la salud, en la educación", el ex dirigente estatal del Revolucionario Institucional consideró que él podría aterrizar dichos acuerdos en caso de resultar electo, "la gente lo único que está viendo de los gobiernos son puros pleitos, no hay propuestas, no hay soluciones, es nada más estarse señalando, se quieren acreditar desacreditando y eso no funciona".