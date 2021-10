Dan una probadita

Después de mucha espera, HBO Max liberó el primer teaser tráiler de "House of the Dragon", la serie que se desarrolla 200 años antes de los hechos que se narraron en la exitosa "Game of Thrones".

Basada en la novela "Fire and Blood", de George R.R. Martin,"House of the Dragon" se basa en la historia de la Casa Targaryen -la de Daenerys, conocida en "Game of Thrones" como la mamá de los dragones-.