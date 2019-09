Dan ultimo adiós

Madrid, España





Admiradores y amigos de Camilo Sesto acudieron ayer a la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid para decir adiós al cantautor de clásicos como "Perdóname" y "Melina" en una capilla ardiente.

A primera hora de la mañana los restos mortales del fallecido cantante llegaban a la sede de la SGAE, mientras los seguidores que allí le esperaban entonaban la estrofa de una de sus canciones más célebres Melina. El féretro se encontraba en la sala Manuel de Falla rodeado de coronas de flores, una de ellas de Julio Iglesias, y junto a un piano de cola y varias fotografías del cantante.

Decenas de personas en su mayoría españoles y latinoamericanos mayores esperaron pacientemente en fila para pasar junto al féretro del ícono de la música romántica, fallecido el domingo a los 72 años.

Muchos portaban discos, posters y camisetas con la imagen del artista, que vendió más de 100 millones de discos a lo largo de sus más de 40 años de carrera, además de flores y cartas de despedida. Algunos tarareaban las canciones más populares de su extenso repertorio.

La actriz y cantante Ángela Carrasco, que protagonizó con Sesto el musical "Jesucristo Superstar", fue una de las primeras en arribar; estaba visiblemente afectada porque no esperaba la noticia, sobre todo porque hace apenas dos semanas estuvo con él, al aparecer juntos en un programa de televisión.

El único hijo del cantante, Camilo Blanes, nacido de su relación con Lourdes Ornelas, llegó a Madrid a primera hora de la mañana para despedirse de su padre. El joven reside en México y pasadas las 7 de la tarde, Camilo Blanes abandonaba la sede de la SGAE visiblemente abatido. El joven apenas ha sido capaz de pronunciar unas palabras y ha sido para decir "Lo admiro y lo admiraré siempre", ha añadido en un estado aún de conmoción.

Marta Sánchez era otra de las artistas que lamentaba profundamente su muerte y confesaba cuál fue su reacción al enterarse de la triste noticia. "No es que no podía creérmelo, sino que no quería creérmelo", señalaba la artista que colaboró con él en su último disco Camilo Sinfónico. "Era un hombre excepcional como compositor y como músico y con un gran corazón. Un genio de la música", añadió la cantante que cantó con él el clásico Perdóname.