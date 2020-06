Dan tratamiento Covid a mujer que sufre caída

Familiares de la señora Yaneth Andrade López viven un viacrucis, sin información y sin saber de la salud de su madre, que ya es mayor de edad y padece Alzheimer.

La señora Francisca Lopez Reyes fue ingresada desde el viernes al IMSS 270 en Reynosa, es procedente de Miguel Alemán, llegó encapsulada aunque ella ingresó por una caída y no tenía síntomas del Covid-19.

"A mí no me han dado informes del 270, no sé cómo está de salud, nada, me dijeron que me iban hablar y que no me podía quedar ahí, por eso estoy con la preocupación que no sé nada de mi mamá", expresó la hija afligida.

La afectada acudió a El Mañana, para pedir el apoyo y pueda tener informes de su madre, sobre todo porque están angustiados porque insisten, no ingresó por Covid, sino por una caída que sufrió, pero no saben porqué la trasladaron en una cápsula como si tuviera el virus.

Familiares piden a los medios de comunicación apoyen porque ven negligencia de parte del IMSS 270, porque no informan, ni apoyan a los familiares, los dejan a su suerte, sin saber de la salud de sus seres queridos.

El viernes otro familiar pidió el apoyo señalando la preocupación sobre todo porque la ingresaron como si tuviera Covid, y la hija informó que todavía no tenían ningún tipo de información de la salud de la señora Francisca.

Todavía acudieron a la Ministerial, donde les dijeron que sólo en el 270 les podían dar información, la cual continuaba negada hasta este lunes.