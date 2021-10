¡Dan sí a la feria! Después de dos años de ausencia

Se modifica a diez días por lo mismo – la pandemia – no podemos extendernos más, también tenemos las épocas decembrinas, se nos viene una posible quinta ola por el frío y estamos tratando de evitar una cosa con la otra* Jesús Rafael Villarreal Cantú, Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa

Tampico y su zona conurbada (junto a Madero y Altamira) se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, con máximo riesgo de contagio y un acumulado de 1,495 casos activos de Covid entre los tres municipios, mientras Victoria, en semáforo naranja, con alto riesgo de contagio, reporta 443 casos activos.

Entre el 12 y 22 de noviembre se estará llevando a cabo la feria Tamaulipas 2021 en esta capital, antes se llevará a cabo en la ciudad de Tampico un evento similar que será el marco para la inauguración del nuevo recinto ferial entre el 22 al 31 de octubre.

“Estamos viendo para el día quince dar la rueda de prensa como tal, igual aquí en Victoria del 12 al 22 de noviembre, que sí está contemplada, inclusive hoy tengo reunión con dependencias para darle seguimiento”, indicó el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Villarreal Cantú, “en Tampico estamos esperando meter un aforo de diez mil personas adentro, y tener una taquilla para que la gente puede entrar y salir con los protocolos, igualmente aquí, la intención es llegar a quince mil”.

Cabe mencionar que durante 2020 se suspendió esta actividad en todo el estado debido a las medidas de confinamiento para frenar el contagio del virus SARS-CoV 2; actualmente ya se llevan a cabo los preparativos para la feria de Tampico, y reiteró que será el quince próximo cuando mediante una rueda de prensa se den a conocer más detalles de la organización de este evento, y Victoria aún de manera indefinida.

“Se modifica a diez días por lo mismo – la pandemia – no podemos extendernos más, también tenemos las épocas decembrinas, se nos viene una posible quinta ola por el frío y estamos tratando de evitar una cosas con la otra; que la feria se haga con muchas seguridad sanitaria, dando un ejemplo, ya están estudiados los protocolos que se han estado dando a través de lo que decreta la Federación”.

Oficialmente aún no se cuenta con una agenda de artistas y espectáculos, aclaró Villarreal Cantú, no obstante, dijo que se cuenta con una lista de veinte artistas que se presentarán en ambas ferias, “que están dentro de quién se va para acá y quién se va para allá, aún todavía no los tengo”, conforme avancen los días se precisarán los nombres y las fechas de los espectáculos que se presentarán en el Teatro del Pueblo.

LAS FERIAS

Tampico:

* Inicia el 22 de octubre

* Termina el 31 de octubre

* Aforo máximo de 10 mil personas al día

Victoria:

* Inicia el 12 de noviembre

*Termina el 22 de noviembre

* Aforo máximo de 15 mil personas al día