Dan seguimiento a viaje de migrantes

Matamoros, Tam.- La Asociación "Ayudándoles a triunfar" que preside Gladys Edith Cañas Aguilar ha dado seguimiento a los migrantes beneficiados por el programa de MMP, porque siguen manteniendo comunicación con algunos de ellos y les han manifestado que han llegado con bien a su destino.

Pese a ello, los acogidos a este programa no pueden trabajar en Estados Unidos, y aunque hayan cruzado, no hay garantía de que se queden de forma permanente, sino que la autoridad migratoria será quien decida si finalmente si se les da o no el asilo definitivo.