Dan revés carretoneros al modelo motorizado

Reynosa, Tam.- Pese a que las autoridades municipales y los carretoneros ya habían llegado un acuerdo la semana pasada para migrar al nuevo modelo motorizado de recolección que implicaría dejar de utilizar los caballos para remplazarlos por unidades con motor, el gremio adscrito al basurero Las Calabazas informó que el acuerdo se rompió.

De acuerdo con el representante Porfirio Herrera para retomar el diálogo se deberá extender el plazo hasta enero del 2020.

"Ellos quieren que ya el 30 de este mes dejemos los caballos y sabemos que es necesario, pero hay muchos compañeros que todavía no han juntado dinero para comprar un carrito o camioneta, entonces no los podemos dejar atrás, porque ellos ya nos dijeron que si no lo traen van a decomisar al animal, entonces o migran todos o no migra nadie".

La propuesta del ayuntamiento es que a partir de este 30 de septiembre se elimine la figura del caballo jalando carretas de basura para que ingresen camionetas, autos, bicicletas o cualquier unidad con motor en su remplazo, incluso de procedencia extranjera.

Pero en la opinión de los carretoneros, cumplir con el periodo antes mencionado implicaría que más del 80 por ciento quedara fuera, por lo que esperan 3 meses extra.

"No nos estamos negando a dejar el caballo, estamos de acuerdo en que es un modelo obsoleto y esta bien, pero ojalá nos den la opción de estos tres meses porque así, aquel que ya tenga camioneta o carro podrá dejar el caballo a partir de este mes y los que no pues no tendrán el miedo de que les quitaran al animal, solo tendrán que presionarse para juntar más dinero".

Herrera, quien representa a un promedio de 900 carretoneros expuso que su postura será discutida en presencia de un abogado durante los próximos días con la Comisión de Medio Ambiente, Servicios Primarios y Protección Animal, pero advirtió que de existir negativa, se tomarían medidas drásticas.

"Ahorita estamos en un ambiente de calma todavía negociando, pero ya estamos contra reloj, nosotros sabemos lo que buscamos y si no pues tomaremos medidas, no sabemos todavía que pero ya necesitamos llegar a un acuerdo, tenemos desde marzo en diálogo".

Se oponen

>Más de 900 carretoneros.

>Piden extensión de plazo.

>Ante la negativa, tomarán medidas.