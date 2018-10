Dan prisión preventiva a ligada a Javier Duarte

Ciudad de México

Un juzgado de Veracruz dictó prisión preventiva justificada en contra de María del Rosario Zamora González, exdirectora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía del Estado, durante la gestión de Javier Duarte.

La acusada fue detenida en abril por el delito de desaparición forzada y participar en el ocultamiento de 13 cadáveres en 2016.

Zamora González promovió un amparo para enfrentar el proceso en libertad, mismo que le fue otorgado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Jorge Holder.

Sin embargo, la Juez de Control del Juzgado de Pacho Viejo, Alma Sosa Jiménez, ordenó la prisión preventiva justificada en audiencia celebrada este sábado.

Por el mismo delito que está procesada Zamora están detenidos el ex Fiscal General Luis Ángel Bravo, el ex director de Servicios Periciales, Arturo Aguirre Garza, y Carlota Zamudio Parroquín, ex delegada de la Policía Ministerial de Veracruz.