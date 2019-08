Dan prisión preventiva a agresor de reportero en marcha

Cd. de México.- Luis Ángel E. fue enviado a prisión, como medida cautelar, por las lesiones causadas a un periodista, el pasado 16 de agosto, en una manifestación contra la violencia a mujeres.

La defensa del imputado, de 24 años, solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que será hasta el lunes, cuando el juez decida si hay suficientes elementos para vincularlo a proceso.

En audiencia de orden de aprehensión, el Ministerio Público lo acusó de causar lesiones agravadas al reportero Juan Manuel Jiménez que le provocaron deformidades en el pómulo y la nariz, así como un esguince cervical en primer grado y lesiones que tardan más de 60 días en sanar.

Como pruebas se presentó el testimonio de Mario Hernández Ornelas, quien se identificó como jefe del imputado, a quien contrató para la remodelación de un departamento.

En los videos de la agresión se observa a Luis Ángel hablar con su jefe.

De acuerdo con el testimonio del contratista, el día de la manifestación, los bajaron del Metrobús por el bloqueo y fue ahí cuando ocurrieron los hechos.

Hernández Ornelas señaló que recién lo había empleado, pese a que Luis Ángel tenía un año de salir de reclusión en el centro penitenciario de Barrientos, por robar una tienda de conveniencia.

El Juez de Control consideró que había suficientes elementos para dictar la prisión preventiva justificada, por lo que el acusado fue trasladado al Reclusorio Sur.

La madre de Luis Ángel negó haber entregado a su hijo y señaló que con engaños fue traído a la Ciudad, desde su casa en Naucalpan.

"Me dijeron que lo tenía que entregar para que ellos se hicieran famosos para arriba, lo que no saben es que me corrieron del Kínder, me quisieron sacar mis cosas me dijeron sabe qué, le vamos a ayudar si entrega a su hijo y ahorita en las redes sociales dicen que yo entregué a mi propio hijo", expresó Rosa Sánchez.

Por otro lado, el abogado defensor señaló que apelarían la medida cautelar y prepararían su defensa para la continuación de audiencia.