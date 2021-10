Dan portazo en acto

Personal de Ayudantía del Presidente y militares vestidos de civil intentaron evitar que los inconformes se metieran al salón, pero no lo lograron.

Ante la sorpresa de los mandos militares y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, decenas lograron entrar, e incluso hubo quienes llegaron ante el Mandatario.

López Obrador se puso de pie y tomó el micrófono para controlar la situación, y junto a él se pararon Barbosa y el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Rodríguez se quedó sentada, también el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y otros funcionarios federales que participaban en la reunión de evaluación.

"¿Van a guardar silencio?", preguntó López Obrador al tiempo que decenas de personas se acomodaban a los costados, detrás de los funcionarios.

"A un lado, a un ladito", le pidió López Obrador a un hombre que se paró frente a él, "¿Me van a escuchar, me van a respetar?", Guarden silencio", expresó.

López Obrador dijo a los manifestantes que se está ayudando a la gente como nunca. "¿O estoy mintiendo?", cuestionó, a lo que algunos de los presentes respondieron que no.

"Vamos a seguir entregando los apoyos para que mejoren su vivienda, apoyos para la producción y también se van a entregar enseres", prometió.

"Que se escuche bien y que se oiga de lejos, todo se va entregar de manera directa. ¿O quieren ustedes que le entreguemos a las organizaciones?".

López Obrador afirmó que está trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Puebla y, para controlar a los manifestantes, reiteró que se van a seguir entregando apoyos sociales, continuará el programa Sembrando Vida y suministrando vacunas contra Covid-19.

"Estamos enviando un millón 200 mil dosis de vacunas para terminar de vacunar a todos los poblanos".

"Tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones y desgraciadamente hay grandes y graves problemas nacionales", dijo.

"Hay que actuar pensando en que se atienda de manera general, de manera colectiva, porque si atendemos uno a uno no vamos a avanzar, no nos va a alcanzar el tiempo, trabajo 16 horas diarias sin descanso".

BAÑOS DE PUEBLO

Anuncia hará actos masivos

- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una vez que se termine de vacunar a los adultos a finales de este mes, nuevamente hará actos en las plazas públicas.

- Convocó "a una gran asamblea nacional informativa" en el Zócalo de la Ciudad de México para el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, porque la gente ya lo quiere ver, dice.

- "Para el 20 de noviembre plaza pública, vamos a comenzar en el Zócalo, porque así lo pide la gente vamos a hacer grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar pueda asistir, asambleas informativas en todas las plazas de México, ya no así como estamos para que no haya portazos".

| El presidente afirmó que se ayuda a la gente, "como nunca".

Batallan cárteles al reclutar jóvenes

Afirma que si es gracias a programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los cárteles de la droga han comenzado a tener problemas para reclutar a jóvenes, pues ahora muchos de ellos ya no caen en la frustración por la falta de opciones laborales gracias a los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Ya hay problemas, tengo información de que les cuesta (a los capos) ya el reclutamiento, están usando ya medidas ´muy autoritarias´. Hace poco se detuvo a una banda y muchos de ellos jovencitos, de 20 y 24 años, de origen guatemalteco en el norte del país, entonces necesitamos seguir con este programa, es muy importante", dijo.

En las instalaciones del Colegio de Bachilleres 10, acompañado por la gobernadora de Morena, Lorena Cuéllar, y su Gabinete del Bienestar, el presidente López Obrador hizo una evaluación del avance de esta cartera.

Destacó que le es muy satisfactorio decir que en Tlaxcala hay 13 mil 497 jóvenes que están trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Todos ellos están recibiendo un salario mínimo para formarse, capacitarse y para que no estén desempleados y lo que es peor, que no haya frustración, que no se desanimen, que no se desmoralicen, que tengan opciones, alternativas y que no sean enganchados por la delincuencia.

"Yo sostengo que la batalla frontal contra los delincuentes, sobre todo contra los capos, los jefes es el quitarles a los jóvenes, por eso es este programa, el que no tengan jóvenes, que no tengan un ejército de reserva de jóvenes que puedan ir incorporando a las bandas", afirmó.

El mandatario también urgió a Carlos Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, a acelerar el programa Internet para Todos con el objetivo de que antes de que termine el sexenio haya acceso a la red en todo el país.