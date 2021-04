Dan permiso a gasolinera con presunto vínculo con cártel

"Se recabó información de otros medios por los cuales se dio cuenta de la presunta inclusión de uno de los accionistas en la la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como presunto operador del Cártel de Sinaloa, por lo que se solicitó enviar oficios a las diversas autoridades competentes para deslindaran las responsabilidades y se aclararan los hechos; mismos oficios que, al momento de la emisión de mi voto, no cuentan con respuesta, por lo que a mi juicio no cuento con los elementos suficientes que me permitan realizar mi voto en sentido favorable", expresó Zapata.

Sin dar mayor información al respecto, el permiso para la gasolinera de Era Tech Combustibles, que se ubica en Sinaloa, fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra por parte de los comisionados Linares Zapata y Norma Leticia Campos.

...Y caducan 125 permisos

El órgano regulador también declaró la caducidad de 125 permisos de comercialización de petrolíferos por no ejercer los derechos en el título de permiso.

Según la aún vigente Ley de Hidrocarburos, en su artículo 55 se refiere que los permisos de los permisionarios caducarán si no se ejercen los derechos conferidos por la falta de plazo en un periodo consecutivo de 365 días naturales.

La Comisión fue consultada para conocer los nombres de los permisos caducados y más detalles de los mismos, pero no ha brindado información sobre el tema.