Dan período de gracia para nueva factura 3.3. No habrá multas el primer semestre del 2018

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria Reynosa (SAT), pide a los contribuyentes hacer el trámite para expedir la nueva versión de la factura 3.3, a fin de que se eviten multas que más adelante, aunque por el momento se dará tiempo para corregir errores.

A partir del uno de enero del 2018 entra en vigor la nueva versión, por lo ningún sistema va a permitir operar en la versión 2.2 que no se va a poder, aunque la obligación era para el primero de diciembre de este año, pero se amplió el plazo para que los usuarios se puedan actualizar.

Víctor Manuel Seferino de la Cruz, jefe de departamento de Servicios al Contribuyente en Reynosa, comentó que con la nueva versión hay varios cambios, entre ellos, que el domicilio fiscal tanto del receptor como del emisor ya no es obligatorio capturarse dentro de la factura, ahora todos los servicios y productos se manejarán a través de catálogos y para seleccionar la mercancía o el servicio que prestan, además factura de pago y comprobante de recepción de pagos.

"Este comprobante va a amparar cualquier pago que tu hagas, si te van a pagar una factura a otra fecha posterior, tu haces tu factura normal y pones forma de pago por definir y a la ficha que te hagan del pago haces un complemento de recepción", dijo Seferino de la Cruz.

MULTAS HASTA JULIO

Por el momento no se han establecido las multas, ya que se está dando prórroga hasta el mes de julio del 2018.

"Todavía no se van a considerar infracciones hasta el primero de julio del siguiente año, cualquier error que se tenga con la nueva versión, no se van a considerar infracciones por estos errores por lo mismo que es un periodo de prueba y hay mucha gente que pudiera cometer errores", expresó el funcionario del SAT local.

Si el contribuyente no se ha actualizado, sí se les va a permitir hacer una factura, pero no podrán ser deducibles porque no estarán en la versión correcta que es la 3.3.