Dan padres calidad a vidas de niños autistas. Arman grupo mamás especiales

Es un camino muy difícil, largo y cada día aprendes cosas nuevas, pero informándonos y leyendo mucho se puede . Sandy Zamora, madre de niño con esta condición

La dedicación, amor y entrega de un grupo de padres de familia está brindando una mejor calidad de vida a niños conen

Se trata del grupo “Autismo Reynosa” compuesto por mamás especiales cuyos hijos cuentan con entre 12 y 17 años.

En el marco del Día Mundial del Autismo, Sandy Zamora, integrante de este grupo, destaca que se han enfocado en sacar adelante no sólo a sus hijos, sino también a algunos otros niños que no cuentan con recursos suficientes para recibir algún diagnóstico.

“Cuando nosotros organizamos las carreras, necesitamos de gente que nos apoye y en sí, vienen siendo los patrocinadores y lo que se recauda, nosotros apoyamos a niños con autismo de bajos recursos, eso es en lo que nos enfocamos”, declaró.

Cuentan con un grupo de psicólogos y neurólogos que brindan sus servicios para que Autismo Reynosa pueda apoyar a niños de escasos recursos donde brindan terapias, pláticas de apoyo cada mes gratuitas y guías para papás.

“Porque los papás de cierta manera necesitan ayuda cuando van iniciando. Algunos ya nuestros niños están más grandes, ahorita se ve un poquito más lo que es el autismo, ya sabe más la gente, nosotros luchamos por eso”, dijo Zamora.

“Es algo que siempre quisimos, que la gente supiera lo que es el autismo, que integraran a los niños, que no tuvieran miedo ante esta situación porque uno como papá te dicen ‘autismo’ y es algo muy fuerte, pero es algo que con amor y lucha, se puede sacar adelante”, destacó.

Lo principal es no tenerle miedo al Autismo, insistió.

“Los papás que estamos en esta asociación hemos luchado tanto por la aceptación. Al principio cuando empezaba a sonar el autismo la gente decía, ‘ah sí, viven en su mundo, no socializan, no les gusta que los abracen, no sonríen’ y no es cierto”, comentó.

Y aclara que los niños tienen una capacidad diferente de expresar su amor o su inconformidad.

-

AVANZAN

Sandy Zamora con amor y tenacidad está apoyando a su hijo Igor.

“Me dieron la noticia y fueron muy crueles, estaba con mi familia, nos dijeron ‘tu niño nunca va a poder decir mamá, siempre va a depender de ti, no podrá estar solo en la escuela, no se podrá bañar, cambiar, le vas a tener que dar de comer’. Yo en eso caso les dije, bien, qué sigue”, recordó.

Que buscara una terapeuta y una psicóloga, le respondieron.

“Me fui a Monterrey y le hicieron exámenes. Hoy con 14 años que tiene Igor lo que te puedo decir es que es independiente, dice palabras cortas, dice mamá. No entablas una conversación con él, pero dice pocas palabras, es un niño feliz y adaptado ante la sociedad se expresa de diferente manera su gusto o disgusto”, explicó Zamora.

Igor ha logrado desde pequeño nadar solo y montar a caballo.

“Son las cosas que más le gustan y estos dos deportes son muy importantes para los niños especiales”, agregó.

“En el caso de Igor no puede hablar pero lo expone de diferente manera, con una sonrisa, en su comportamiento, una seña, pero hay muchos que sí hablan pero no socializan, cada niño es diferente”, concluyó.

-

ACEPTACIóN

Sandy comenta que es común escuchar que las personas califican a los niños con Autismo como “chiflados” o que están mal educados.

“Hay muchos papás que no se dan cuenta o no lo aceptan que sus hijos tienen autismo. Que no pierdan el tiempo, que lo acepten porque el tiempo con los niños con autismo es oro”, recomendó.

Entre 3 y 6 años los niños peden absorber más y aprender porque es el inicio de esta condición.

“El autismo por lo regular se detecta de los dos años y medio en adelante, entre más pronto te des cuenta y te prepares, más pronto vas a poder sacar a tu niño adelante”, confió.

-

OBSERVE

Cómo detectar el autismo:

>Caminan de puntitas.

>Movimiento descontrolado de manos.

>Les llamas por su nombre y no te ven.

>No te miran a los ojos.

>Cuando un niño escucha un ruido muy agudo le molesta.

>Se abruman cuando hay mucha gente.

-

‘Maestras sombra’

Gracias a “maestras sombra” es que niños y niñas con esta condición pueden recibir educación en escuelas regulares.

Sandy Zamora, del grupo “Autismo Reynosa”, comenta que las mamás han luchado para que sus hijos sean recibidos en los planteles educativos.

“Algunas escuelas no los reciben por su discapacidad. Las escuelas no están preparadas para atender a niños con esta condición”, dice.

Las mamás se han capacitado con personas expertas en autismo y acudiendo a congresos.

Con su hijo Igor la recomendación que le daban era que estuviera en una escuela especial, con niños especiales.

“Siempre he dicho que el niño tiene que socializar, relacionarse. Me propuse que desde maternal y hasta la fecha, siempre ha estado en escuela regular y el niño va con maestra ‘sombra’”, argumenta.

Estas maestras capacitan a los niños para que vayan a las escuelas regulares.

“Son pocos los niños que van a la escuela sin ‘maestra sobra’ porque no tienen la preparación en la escuela regular. Las mamás les pagamos: yo la preparé con gente profesional y día a día el niño te va llevando”, añadió Zamora.

Igor cursa la secundaria.

“La terapeuta se encarga de integrarlo ante la sociedad con los niños, hace proyectos con los maestros, por ese lado yo siempre he tenido muy buena respuesta de las escuelas. Nunca mi hijo ha recibido rechazo o bullying”, aclara.

“Lo que hago como mamá es iniciar el ciclo escolar, llegó al salón y expongo mi caso, lo que es el autismo y cómo podemos trabajar mejor en equipo para que Igor obtenga sus logros”.

, explicó.

“No me importa que Igor saque el primero, segundo o tercer lugar, con que logre hacer lo que le ponen, para mí eso es bienvenido”.