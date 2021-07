Dan más detalles sobre 3 cuerpos sin vida encontrados el jueves

Edinburg, Tx.- Autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo dieron a conocer más detalles de los tres cuerpos sin vida, encontrados el pasado jueves 19 de septiembre, en una zona rural de Sullivan, en el área de la calle El Faro Road y Expressway 83.

De acuerdo a lo señalado, éste viernes se realizaron las autopsias a los cuerpos de dos hombres y una mujer, a cargo de la Dra. Norma Jean Farley, quien destacó que las causas de la muerte de las tres víctimas aun no han sido determinadas plenamente, y requerirán un análisis adicional, aunque conformó que no se observan huellas de violencia en ninguno de los cuerpos. La identidad y la nacionalidad de las víctimas aún no han sido confirmadas.