Dan marcha atrás en suspensión de clases

Río Bravo, Tam.- Agobiados por la necesidad de tener que trabajar pero sobre todo el no poder donde dejar encargados a sus hijos, madres de familia de la escuela primaria Manuel González se impusieron a quienes pretendían suspender las clases hasta en tanto no se les solucionen el problema de la falta de energía eléctrica.

Fue ayer por la mañana a la hora de entrada cuando finalmente no se pudo concretar la suspensión de clases debido a esta situación, de que la mayor parte trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos salvo en la escuela, acordando que el día de hoy estará viajando a la capital del Estado una comisión y la directora para ver directamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el por que no se les ha solucionado el problema.

No faltó durante la situación que se presentó ayer un maestro del plantel que le dijo en respuesta a un padre de familia, que no arreglaban el problema hasta que no se vaya la directora, ya que la escuela se encuentra además dividida, es decir los que están a favor de la directora y los que están en contra debido a diversos factores.