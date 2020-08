Dan luz verde a Iglesia católica

Cd. Victoria, Tam.- El obispo Antonio González Sánchez informó que, a partir de esta semana, parroquias en 14 municipios que integran la Diócesis de Victoria obtuvieron ´luz verde´ para reabrir sus puertas, pero que municipios como Cruillas, Güémez, Padilla, Tula y Victoria aún habrán de esperar indicaciones para poder volver a activarse.

"En el mes de julio vinieron de COEPRIS, el coordinador estatal y el coordinador regional, y me dijeron que ellos iban a venir personalmente a decirme cuándo iba a poder proceder a abrir los templos", la suspensión de misas dominicales y otras celebraciones religiosas que involucran la concentración masiva de personas se lleva a cabo desde el 19 de marzo, "a mí me dijo el doctor (Oscar Villa) que los templos los podíamos tener abiertos, lo que no podíamos hacer es tener celebración litúrgica con mucha gente".

Según el acuerdo publicado en la edición vespertina del lunes 17 de agosto en el Periódico Oficial de Tamaulipas, los municipios de la Diócesis de Victoria que podrían reactivarse a partir de esta semana son: Burgos, Bustamante, Casas, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina y Villagrán.