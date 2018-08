Dan libertad condicional a raperos protagonistas de trifulca en aeropuerto

El abogado de Booba, Yann Le Bras, explicó que los jueces aceptaron la liberación de los dos hombres, que estaban en prisión provisional desde que se produjo esa pelea, tras el pago de una fianza de 30 mil euros y la retirada de sus pasaportes.

Además, no podrán salir de Francia y no podrán estar en contacto con otros implicados en los hechos. También se concedió la libertad condicional a otras nueve personas pertenecientes a sus respectivos clanes que participaron en la trifulca, que paralizó el funcionamiento normal del aeropuerto al causar el retraso de algunos vuelos.



Todos serán juzgados el 6 de septiembre por el Tribunal Correccional de Créteil. Sus condenas podrían ser de hasta 10 años de prisión.



Se especula con que el origen de la pelea fue una antigua rencilla entre ambos: Booba, de 41 años, estaría resentido porque Kaaris, de 38 y antiguo pupilo suyo, no le respaldó en su conflicto con otro rapero.