Dan libertad bajo fianza a ex Presidente surcoreano

Seúl, Corea del Sur.

El ex Presidente surcoreano Lee Myung-bak, condenado a 15 años de cárcel por varios delitos de corrupción, será puesto en libertad bajo fianza mientras espera a que se resuelva su apelación, informaron medios locales.

El Tribunal Superior de Seúl aprobó la petición de libertad bajo fianza que la defensa de Lee hizo el 29 de enero alegando, entre otras razones, el deterioro de salud del ex Mandatario de 77 años, que permanecía en prisión desde el 22 de marzo del año pasado.



La corte impuso una fianza de mil millones de wones (784 mil euros) y las condiciones de que Lee permanezca sólo en su residencia registrada, y limite sus encuentros y comunicaciones a familiares inmediatos y a sus representantes legales, requerimientos que aceptó.



El ex Presidente surcoreano también necesitará aprobación judicial para sus visitas hospitalarias y presentar un registro de actividades diarias.



Lee Myung-bak, que gobernó Corea del Sur entre 2008 y 2013, fue condenado a 15 años de prisión el 5 de octubre de 2018 por soborno, abuso de poder y malversación, entre otros cargos.



El Tribunal de Distrito Central de Seúl consideró probado que Lee es el dueño de facto del fabricante de autopartes DAS, compañía que lidera su hermano y que focaliza varios de los cargos que se le atribuían, y que usó su poder presidencial para malversar fondos de la misma con fines personales y políticos.



El ex Presidente igualmente fue hallado culpable de aceptar un soborno de 5.85 millones de dólares (5.17 millones de euros) de Samsung para condonar la pena de cárcel contra el presidente del mayor grupo empresarial surcoreano, Lee Kun-hee, por fraude fiscal.



Su defensa apeló el fallo, un recurso que sigue en curso.



Lee fue el cuarto ex Presidente surcoreano condenado a prisión tras Chun Doo-hwan (que lideró la última junta militar hasta 1987) y los también conservadores Roh Tae-woo y su sucesora Park Geun-hye, destituida en 2017 por su implicación en el escándalo de corrupción de la "Rasputina".