Dan libertad a ex titular de SSP de Javier Duarte

Cd. de México.

El ex mando, indicó, pagará un millón de pesos de garantía, entregará su pasaporte al juzgado y acudirá a firmar cada ocho días.



Bermúdez fue detenido en febrero de 2017 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La juez Alma Sosa le dictó prisión preventiva oficiosa.



No obstante, en agosto, Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de Control del Poder Judicial del Estado, le retiró la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, incluido en la causa penal 13/2017.



El ex funcionario continuó en prisión debido a que tiene otro expediente abierto por desaparición forzada.



La Fiscalía General del Estado le imputa responsabilidad directa en la desaparición de 15 personas en enero de 2016, de acuerdo a la carpeta de investigación 206/2016.



No obstante, la defensa de Bermúdez acreditó ante un juez de amparo que el ex mando fue víctima de tortura y malos tratos por parte del personal de la Fiscalía.



Asimismo, negociaron la "donación" de sus propiedades para reducir las penas.



El 4 de agosto de 2016 renunció al cargo de Secretario de Seguridad Pública luego de que se diera a conocer que posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos y es socio o dueño de 24 empresas.



Yunes acusó a Bermúdez de ser uno de los principales testaferros de Duarte. Incluso, lo señaló de permitir la operación del crimen organizado en la entidad mientras estuvo al frente de la SSP.



Las propiedades que presuntamente adquirió en Texas están cerca de las que posee su esposa, su hermano y dos de sus sobrinos y, casualmente, todas fueron compradas después de 2012.



En una relación de propiedades, en poder de la Fiscalía de Veracruz, se indica que Bermúdez posee dos casas en Spring, en el condado de Harris, en Houston,



Con el ex Secretario suman tres los ex funcionarios duartistas que enfrentarán su proceso en libertad.