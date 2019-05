Dan largas a caso de pensión alimenticia

Madre de familia denuncia que a poco más de 3 meses para que se cumpla un año de haber interpuesto reporte en la Unidad General de Investigación (UGI), (antes AMPI) por Abandono de Obligaciones Alimenticias a exempleado federal, es fecha en que el caso no se ha resuelto por la lentitud con la que se ha manejado.

Es por eso que el caso decidió hacerlo público dice la señora Nancy Pérez, quien detalló al reportero como es de que desde el mes de agosto del año pasado interpuso la denuncia en contra del padre biológico de su hija de nombre Aaron Sebastian Blanco quien aseguró fue empleado federal de la Conagua.

"Me pasaron al Centro de Justicia Alternativa Penal en el mes de septiembre pero al no llegar a un acuerdo, el caso se regresó a la Unidad de donde me turnaron al Centro de Atención a la Familia, y me realizaron un estudio socioeconómico para regresar nuevamente a la Unidad Investigadora".

Sin embargo la situación estiba en que es fecha en que no le ha dado ni un peso para la manutención de su hija, razón por la que cansada de tantas vueltas decidió hacerlo público.

"Mi hija ya no tiene derecho ni al ISSSTE, lo que yo quiero es que ya este problema se termine y que se le otorgue una pensión digna para mi hija, pues los gastos no esperan sino pues que se consigne y se proceda bajo los términos legales conducentes".