Dan inicio los argumentos finales contra 'Chapo'

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía de Estados Unidos comenzó esta mañana con los alegatos finales en su caso contra Joaquín "El Chapo" Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn.



La Fiscal Andrea Goldberg empezó asegurando al jurado que se ha probado, más allá de la duda razonable, que Guzmán es uno de los jefes principales del Cártel de Sinaloa y que, bajo su mando, se traficaron cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos.

El argumento final de la defensa consiste en un resumen de las últimas 12 semanas de juicio, incluido lo dicho por los 56 testigos y la evidencia documental obtenida.



Mientras Goldberg habla, en el fondo se proyectan distintas fotografías de "El Chapo", así como audios y videos que forman parte de la evidencia.



Guzmán, vestido con un traje negro, toma nota mientras expone la Fiscal.

Sentado en la misma fila que Emma Coronel está Alejandro Edda, el actor que personifica al acusado en la serie Narcos: México.



Al iniciar la audiencia, el juez Brian Cogan indicó que una integrante del jurado pidió conocer cómo Guzmán está pagando a sus abogados, información que considera importante conocer antes de iniciar la deliberación.



No obstante, el juez le explicó que sólo debe concentrarse en la evidencia y no hacer conjeturas sobre cualquier otro tema, por lo que su pregunta no fue contestada.



El juez Cogan también avisó que un miembro del jurado alterno, es decir, que no forma parte de los 12 miembros centrales, sería despedido de su trabajo si no regresa el siguiente lunes.



Sin embargo, el propio hombre optó por permanecer en el juicio, a riesgo de quedar sin empleo.

Emma Coronel a su llegada a la Corte Federal de Brooklyn.