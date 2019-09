Dan grito en Las Vegas

Las Vegas, Nevada

Desde hace casi 20 años, en Las Vegas han festejado el Día de la Independencia con múltiples presentaciones y eventos, y si bien en el Boulevard aún no figura un Ángel de la Independencia, el Mandalay Bay Resort Event Center resguarda a uno de los artistas más importantes del País: Alejandro Fernández.



"El Potrillo" fue el encargado de llevar las fiestas patrias a 12 mil personas, hombres y mujeres mayores de 40 en su mayoría, que acudieron a la celebración.

LLEGA RETRASADO

Tras 40 minutos de retraso entre chiflidos desesperados apareció Fernández, vestido con un poncho de cuero y un paliacate rojo en el cuello para dar inicio a la velada con su tema "En lo Correcto", seguido de sus éxitos "Estuve", "Sí Tú Supieras" y "No Sé Olvidar", cambiando silbidos por ovaciones.

"Muchas gracias, Vegas, ¿cómo está mi gente? ¡Viva México!", expresó el cantante, despertando los gritos de la multitud.

"Les quiero dar las gracias por estar esta noche tan importante para los mexicanos acompañándome, sé qué hay muchos otros conciertos y que hayan decidido compartir esta noche conmigo significa mucho, los quiero mucho", agre gó.

CANTA AL DESAMOR

Sentado en un banco iluminado por múltiples luces, el artista, de 48 años, dio paso al desamor con canciones como "Que Voy a Hacer con Mi Amor", "Qué Lástima", "Y Se Me Va la Voz" y "Hoy Tengo Ganas de Ti", poniendo a cantar a los despechados.

A las 21:30 horas los gritos se elevaron cuando tras una pausa el escenario se vistió con un grupo de mariachis que interpretaron "Guadalajara", con el artista vestido de charro.

Como sorpresa de la noche, "El Potrillo´" apareció en medio del público para dar el grito ¡Viva México! en unísono con sus seguidores rodeado de confetti tricolor y portando la bandera del País en sus brazos, creando el ambiente perfecto para la celebración que continuó a ritmo de "Mátalas" "Loco", "Nube Viajera", "Sin Tantita Pena" y "Como Quien Pierde Una Estrella", éxitos que impulsaron su carrera.

"En octubre sale mi nuevo sencillo, el disco es de música mexicana, con mariachi, y me da mucho orgullo regresar a mis raíces y ya de ahí ya no me muevo", advirtió Fernández ocasionando los gritos y aplausos del público.

La festividad de dos horas y media de duración culminó con un popurrí de temas de su padre "Chente" Fernández que incluyeron los te,as "Por tu Maldito Amor", "Mujeres Divinas", "Si te Vas", "Vale Más", "Hermoso Cariño", "Estos Celos" "Acá Entre Nos" y "De Qué Manera te Olvido", culminando la velada mexicana con un grito.