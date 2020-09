Dan fin a sus peleas por el bien de su hija

Tras varios años de conflicto debido a que la modelo Natalia Subtil dejó de recibir el apoyo de Sergio Mayer Mori para los cuidados y manutención de su hija Mila, ahora ambos decidieron "fumar la pipa de la paz", por el bien de la pequeña.

Así lo comentó Natalia, quien confesó que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se encuentra más al pendiente de su pequeña. La tranquilidad por la que atraviesa, incluso, le ha hecho pensar en hacer música al lado de su hija.

"Voy a poner a Mila a grabar una canción, ya estoy escribiendo el tema de los videos que subo que hablan de coronavirus, todo está saliendo de ahí", afirmó.

Aunque fue mucho tiempo en el que Mayer Mori desatendió sus obligaciones paternales, ella dijo que eso no es motivo para negarle la convivencia con su hija, ni mucho menos rechazar que el padre de Mila se lleve a la niña.

"Todo bien, cordial, mucho mejor, estoy feliz, acaba de ir con su papá a Cancún, se quedó como tres semanas, tuve tres semanas para mí, pero a la primera semana ya me volvía loca", señala el portal "Venga la Alegría".

Al cuestionarle sobre lo dicho por su suegra, Bárbara Mori, quien aseguró que fue infeliz cuando vivió con Sergio Mayer, Subtil aseguró que no tenía conocimiento de esta situación.

"No vi las declaraciones. Yo no puedo juzgar ni opinar por algo que realmente no viví", señaló.