Dan fechas falsas a solicitantes en proceso de asilo

McAllen, Tx.- Los solicitantes de asilo que el Gobierno de Estados Unidos envía a México para esperar una decisión de los tribunales podrían estar recibiendo falsas citas a la Corte de parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según denunciaron activistas y medios de prensa.

Los migrantes han recibido citas con anotaciones a mano de fechas y horarios en las que no están registrados o no hay operaciones, acusó la coordinadora de Families Belong Together para ambos lados de la frontera, Soraya Vázquez.

Como la mayoría de los migrantes carece de abogados no tienen manera de confirmar o cambiar la cita, enfatizó la abogada Margaret Cargioli, del Centro de Defensa Legal de los Inmigrantes.

La política de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) establece que los solicitantes de asilo en EU tienen que esperar en México hasta que sus casos se resuelvan, como se acordó con el Gobierno mexicano.

Normalmente, cuando los migrantes concluyen sus procesos en el tribunal de migración, se les permite pasar a Estados Unidos o se les mantiene bajo custodia federal según sea el resultado del caso.

De acuerdo con registros obtenidos por The San Diego Union-Tribune, al menos en 14 ocasiones los agentes de CBP en Texas y California dijeron a migrantes que ya habían concluido sus casos judiciales documentos con fechas falsas con el fin de regresarlos a México indefinidamente.