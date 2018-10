Dan a ex vicepresidenta de Guatemala 15 años de cárcel

La ex Vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión tras ser hallada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, indicó este martes el máximo tribunal del país centroamericano.

Baldetti fue señalada como cabecilla del emblemático caso conocido como Agua Mágica, por autorizar un pago por 17.8 millones de dólares para comprar a la empresa israelí una fórmula química para descontaminar el lago de Amatitlán, que según las pesquisas era una mezcla principalmente de agua con sal por la que solo se hizo un pago inicial de 2.7 millones de dólares.

Inicialmente, el titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, leyó la lista de acusaciones en contra de la ex funcionaria después de más de 15 horas de deliberación y aseguró que la función de la ex Vicepresidenta, en prisión preventiva desde agosto de 2015, era controlar, dirigir y supervisar las actuaciones que se ejercían para llevar a cabo el fraude.



Baldetti está acusada, junto a otras 12 personas, entre ellas su hermano Mario, de realizar un fraude millonario al Estado para limpiar un lago con un producto milagroso que resultó ser agua con sal, caso por el que está acusada de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.



El presidente del Tribunal manifestó que la ex Vicepresidenta, a quien la Fiscalía le pide 22 años de cárcel, giró instrucciones a sus colaboradores para colocar a personas clave en la ejecución del presupuesto estatal y así poder sacar provecho en favor de la organización criminal.



Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ocupaba la Vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 17.96 millones de dólares a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.



El hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pide 20 años por los mismos delitos, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y coordinó todas las acciones para esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a la Vicepresidenta a menudo a través de informes con el alias "la mera, mera".



Sobre Mario Baldetti, a quien el Tribunal durante la lectura del fallo recordó que se le conocía con los nombres de el jefe o el gran jefe, Xitumul dijo que ejerció el poder externo de facto o de hecho otorgado por la ex Vicepresidenta, quien lo instruyó para estar a cargo de este fraude.



En su resolución, el Tribunal reflexionó sobre la corrupción y la impunidad asegurando que son dos factores que causan tanta miseria y migraciones que atentan contra la sociedad y que van en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.



Esto, continuó, a través de un despilfarro voraz e ilegal del erario público con actos perversos que ofenden a la humanidad y que tienen conexiones con redes criminales.



"La corrupción es un crimen macro, cuyo combate eficaz requiere de cooperación internacional para que los acusados sean perseguidos hasta la extinción de los bienes saqueados al Pueblo", leyó el juez, quien agregó que los corruptos se han convertido en verdugos de la sociedad y que tratan de minimizar sus estafas y victimizarse mientras privilegian el derroche de recursos eventos innecesarios.



Pablo Xitumul, quien preside el Tribunal en este caso conocido como Agua Mágica, destacó el contubernio de los hermanos Baldetti con otros servidores públicos y actores del sector privado para anteponer sus intereses y dejar a la sociedad en un estado de indefensión al dilapidar el erario público.



Esto con la compra de un líquido desconocido para limpiar y mejorar el agua del Lago Amatitlán a través de eventos amañados.



"Un producto líquido que no sirve ni ha servido para nada, pues resultó ser agua con sal y cloro, entre otras sustancias corrosivas", indicó.



"Se confabularon para defraudar al Estado, privando a la sociedad de atenciones básicas", añadió el juez para aseverar que integraron una organización criminal.



A la empresa responsable de aplicar la fórmula de descontaminación, la israelí M. Tarcic Engineering Limited, el Estado le había entregado 2.68 millones de dólares que terminaron en cuentas bancarias de funcionarios y particulares, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio.



Este es la primera sentencia contra la ex Vicepresidenta, quien está acusada de participar en varias tramas de corrupción mientras ostentó el cargo, desde enero de 2012 a mayo de 2015.