Dan Estados batalla por el presupuesto

NOTICIAS RELACIONADAS Caerán ingresos del Estado en 2021

Cd. Victoria, Tam.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca adelantó que la Alianza Federalista, integrada por 10 mandatarios estatales, analiza llevar a cabo acciones en torno a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021; fue el pasado 8 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llegar el respectivo Paquete Fiscal a la Cámara de Diputados.

"Callados no nos vamos a quedar porque ha habido muchas injusticias en cuanto a la distribución de los recursos, no solamente estamos hablando del Pacto Fiscal, sino de una ley que es obsoleta que tiene más de 40 años, la Ley de Coordinación Fiscal", agregó, "hicimos un equipo técnico que va a estar analizando no solamente las acciones que estaremos llevando a cabo con este nuevo presupuesto, con este Paquete Fiscal... sino que vamos a ver la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones legales al respecto".

La Alianza Federalista se encuentra integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas; según previsiones para el próximo año, esta entidad dejaría de percibir ingresos aún no determinados por participaciones federales relacionadas con una baja en la recaudación fiscal durante este año, "hasta pareciera que esta es una estrategia muy perversa de este gobierno central de querer estrangular a los estados más productivos".

Asimismo, el mandatario estatal agregó que buscará sostener una reunión con los diputados federales tamaulipecos de todos los partidos para que estos impulsen un Presupuesto de Egresos de la Federación con mayores recursos para la entidad, "quiero ver a los diputados levantando la voz por los agricultores y los ganaderos, ahí los quiero ver señalando lo que tiene que ver con recursos etiquetados para obras de infraestructura, ahí es donde los quiero ver defendiendo el presupuesto que se requiere para Seguridad Pública".

- Complicado panorama para el 2021 pronosticó el Gobierno de Tamaulipas en materia presupuestal, en este sentido María de Lourdes Arteaga Reyna, secretaria de Finanzas, dijo que a pesar de las previsiones optimistas del Gobierno de la República en cuanto a un crecimiento económico del 3.6 al 5.6 por ciento se avizora una caída en la recaudación fiscal estatal.

- "Los niveles de recaudación que van a existir que es la base para participar a estados y municipios", señaló en rueda de prensa acompañada del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca desde esta capital, "históricamente tampoco ha recurrido nunca que los recursos del Ramo 28, las participaciones federales para las entidades estén proyectadas con menos 30 mil millones de pesos para el ejercicio 2021, de los cuales al estado de Tamaulipas le ocasiona un ajuste a la baja de 735 millones de pesos en sus participaciones".

- Recordó que mientras para este año se contó con 29 mil 476 millones de pesos en participaciones federales para el 2021 se prevén 28 mil 740 millones de pesos menos; asimismo, indicó que de 2017 a 2020 hubo una caída de 6 mil 140 millones de pesos en convenios radicados con el estado a 3 mil 258 millones de pesos afectando a instancias como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agrario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medioambiente, Secretaría de Pesca, Secretaría del Trabajo -entre otras-.