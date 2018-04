Dan la espalda a Zuckerberg en el sector de la tecnología

Tim Cook, máximo responsable de Apple Inc, Elon Musk de Tesla Inc y Marc Benioff de Salesforce.com Inc han criticado a la red de medios sociales tras el escándalo por los datos de usuarios que involucra a la firma de publicidad política Cambridge Analytica.

Otros líderes del área tecnológica guardaron silencio en medio de la ulterior reacción adversa contra Facebook, en contraste con la habitual práctica en Silicon Valley de solidarizarse durante las grandes crisis.



Facebook ha intentado recomponer su imagen pública y recuperar la confianza de más de 2 mil millones de usuarios luego de que salieran a relucir los informes de que Cambridge Analytica obtuvo datos sobre 50 millones de dichas cuentas estadounidenses.



En tanto Zuckerberg, de 33 años, hace frente a convocatorias a declarar ante el Congreso y los legisladores plantean la idea de nuevas regulaciones en materia de tecnología, sus pares han guardado silencio o han criticado públicamente a su empresa.



En momentos de crisis, las empresas de tecnología se unieron en algunos casos para defender al sector, como cuando Apple enfrentó al FBI para proteger el iPhone cifrado y de cara a la prohibición propuesta el año pasado por el Presidente Donald Trump contra la inmigración proveniente de países mayormente musulmanes.



"Proteger la privacidad es bueno para el negocio en este momento", dijo Gennie Gebhart, investigadora en la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende la privacidad digital. "Los usuarios esperan que otras grandes personalidades del mundo tecnológico como Tim Cook, como Elon Musk, les den la tranquilidad de que no están haciendo lo que hizo Facebook".



Cuando Apple enfrentó el intento del FBI de forzar un iPhone cifrado, Facebook se unió a Google de Alphabet Inc, Microsoft Corp y otras grandes firmas de tecnología para apoyar la postura de Cook. Sin embargo, ejecutivos de Apple, Steve Jobs incluido, ya habían criticado anteriormente los modelos de negocios publicitarios de compañías de internet.



El mes pasado, en una respuesta referida a la crisis de privacidad en Facebook, Cook requirió una regulación más fuerte para los datos de usuarios. Posteriormente, en una entrevista con Recode y MSNBC, Cook dijo que si se encontrara en el lugar de Zuckerberg "no estaría en esa situación". Facebook gana dinero vendiendo publicidad dirigida sobre la base de los datos de usuarios, pero la ganancia de Apple proviene de productos de hardware como el iPhone, el iPad y la Mac.



Zuckerberg respondió en una entrevista con Vox, publicada este lunes: "Ese argumento -que desde el momento que no pagas, no nos importas- me parece extremadamente simplista y para nada acorde con la verdad".