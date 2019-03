Dan Eric del Castillo y Érika Buenfil "terapia divina"

CIUDAD DE MÉXICO.

"Si yo pudiera pedirle algo a Dios sería que acabe con los narcotraficantes de este país, que acabe con la inseguridad que afecta a las mujeres, que acabe con las malas personas que quieren destruir el país, para mí nada", declaró Pati Chapoy al ponerse en lugar de la protagonista de la obra "Terapia divina", que tuvo su estreno la noche del viernes en el Teatro San Jerónimo Independencia.



La periodista de espectáculos fue la encargada de amadrinar este arranque de temporada, en la que Éric del Castillo y Érika Buenfil interpretan a Dios y una psicóloga, quienes en una sesión de terapia trabajan sus frustraciones y dudas.



"Lo hago con mucho cariño, el trabajo de los dos me gusta mucho y es un privilegio que podamos gozar de su actuación", comentó Chapoy.

Pati Chapoy aprovecho su paso por la alfombra roja, para aclarar el rumor de su posible salida de Azteca.



"Es obvio que en algún momento voy a decir hasta aquí llegué, no es el momento. No me angustio pensando en qué voy hacer mañana, puedo decir que estoy haciendo en este momento; no me preocupa lo que publiquen porque lamentablemente a través de las redes se publica mucha mugre y los medios serios debemos hacer a un lado esa información".



También negó tener conflictos con Alberto Ciurana, director de contenido y distribución de Azteca, alegando que hay una buena relación basada en el respeto por el trabajo que hacen cada uno.



Agripada y con un poco de temperatura, llegó Verónica del Castillo, quien no podía faltar en un momento tan importante para su padre.



"Estoy muy contenta y orgullosa, sobre todo porque ya pulieron todos los detalles que estaban fallando y por eso hoy los recibimos", comentó la primogénita de Éric del Castillo.



Explicó que después de todos los problemas que pasaron a partir del escándalo de su hermana Kate del Castillo, a quien relacionaron con Joaquín "El Chapo" Guzmán, y los problemas de salud de Eric del Castillo, es un milagro verlo ahora trabajando en un escenario y eso la tenía feliz.



Alguien que llamó la atención a su llegada fue María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina", que dijo estar contenta de que la semana que entra comenzará a trabajar, después de pasar cinco meses cuidando a su esposo Gabriel Fernández, quien estuvo muy delicado de salud.



"Me voy dos o tres días con las presentaciones de la Chilindrina y después regreso, más que viene el Día del Niño tengo todas las fechas ocupadas".



Sobre la posibilidad de colaborar con la bioserie de Chespirito, la actriz explicó que si quieren que su nombre se mencione en la historia deberá trabajar en dicho proyecto, sino no dará su autorización.



Por último arribó Nicolás, el hijo de Érika Buenfil, quien declaró que está muy orgulloso de su madre y que le agradecía que le diera una buena vida, incluso le expresó su solidaridad ahora que se quedó sin exclusividad en Televisa.



"Le dije que todo iba a estar bien y que iban a venir más oportunidades", dijo Nicolás.



Durante casi 90 minutos Eric del Castillo y Érika Buenfil, hicieron reír y emocionarse a la gente con esta comedia escrita por la dramaturga israelí Anat Gov; demostrando que ambos están en forma para el escenario.