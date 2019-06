Dan el primer paso México y El Salvador

Tapachula, Chis.

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, suscribieron en Tapachula, Chiapas, la carta de intención en materia de cooperación bilateral entre ambas naciones, lo cual, sostuvo el mandatario mexicano, es un ejemplo en el mundo en el ámbito de la colaboración para el desarrollo entre países.

En el acto, el Ejecutivo federal reiteró su llamado a evitar la xenofobia y resaltó que por encima de ello debe promoverse la justicia y la fraternidad, pues no se gana nada con la confrontación, es mejor el bienestar y el libre comercio.

En ese marco, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que México y El Salvador ponen el ejemplo en el ámbito de la cooperación internacional, pues no existe ningún otro programa similar de ese tamaño, por lo que "mañana empezamos a cambiar las condiciones de personas que se ven obligadas a migrar por pobreza, violencia o desesperanza".

En tanto el presidente salvadoreño Nayib Bukele llamó a los mexicanos a apoyar a López Obrador, pues si Roma no se hizo en un día México tampoco, y resaltó que "hermanos trabajando unidos podemos hacer mucho más".

Los mandatarios pusieron en marcha el programa Sembrando Vida. Plan de Desarrollo para la Migración, que también se implementará, a propuesta de México, en Honduras y en Guatemala, con un presupuesto de 200 millones de dólares.

López Obrador anunció que en primera instancia se apoyará a El Salvador con 30 millones de dólares para la siembra de 50 mil hectáreas, que generarán 20 mil empleos permanentes, "lo mismo en Honduras y en Guatemala, y la región va a dar el ejemplo a nivel mundial de cómo debemos llevar a la práctica la fraternidad universal".

Acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, Rafael Ojeda Durán, indicó que en Chiapas se sembrarán 200 mil hectáreas, y 80 mil campesinos tendrán "empleos permanentes, ya no temporales", y una superficie similar en los estados mexicanos de Campeche y Tabasco.

En los terrenos del Vivero Militar de Tapachula, señaló que sembrar esas hectáreas significa mejorar el medio ambiente, reforestar con árboles maderables, producir alimentos y cultivos agroforestales, y sostuvo que "el campo es la fábrica más importante del país. Todo depende de echar a andar esa fábrica".

"Eso es lo que se está haciendo con este programa, mejorar el medio ambiente, que haya producción, que haya trabajo, para que el centroamericano pueda trabajar y poder ser feliz en el lugar donde nació. Eso se puede lograr con este programa y con otros, porque tiene que ser un programa de desarrollo integral", puntualizó.

Luego de recorrer con el presidente salvadoreño el vivero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador dijo que "nuestro país va a salir adelante y queremos hacerlo con nuestros hermanos centroamericanos".

Agregó que la firma de este acuerdo, con el que se apoya con inversión a El Salvador, se explica porque "tenemos que ser solidarios con todos los pueblos del mundo y no apostar a la xenofobia; tenemos que ver al migrante como un ser humano que va en busca de bienestar, que va a buscarse la vida en otras partes, por algo que mitigue su hambre y su pobreza.

"Nosotros no vamos nunca a fomentar esa forma de rechazo a los extranjeros", expresó y enfatizó que "por encima de las fronteras están la justicia y la fraternidad de los pueblos". Para solucionar el problema de la migración "no es nada más el uso de la fuerza, no sólo medidas coercitivas, cerrar fronteras".

Por el contrario, se debe "entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas que originan el fenómeno migratorio", algo que, dijo, se estableció en el acuerdo que se firmó con Estados Unidos.

Niega Guatemala que les hayan invitado

>El gobierno de Guatemala negó que la reunión que este ayer sostuvieran los gobiernos de México y El Salvador sea el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, "porque si lo fuera estaríamos incluidos los tres países centroamericanos que hemos estado trabajando con México".

El viceministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz, dijo en declaraciones publicadas por el diario guatemalteco Prensa Libre que el plan aún no está terminado y no ha sido aprobado, por lo que la reunión de los presidentes de México, Andrés Manuel López, y su colega de El Salvador, Nayib Bukele, será solo bilateral.

"No conocemos cuál es la finalidad de esa cita. Tenemos entendido que es algo bilateral entre México y el Salvador y ellos van a decidir algún tipo de situación en esa reunión, pero no estamos invitados", puntualizó el funcionario citado por el rotativo.

Añadió que en el proyecto regional faltan algunos puntos que han sido señalados por Guatemala y Honduras y sostuvo que pese a ser uno de los países involucrados, las autoridades de gobierno ni siquiera estaban enterados de que la reunión entre López Obrador y Bukele se llevaría a cabo.