Dan de alta a herido por la falta de camas

Tampico, Tam.- Un hombre de la tercera edad que fuera arrollado por una camioneta en la colonia Morelos hace poco más de un mes y medio, fue dado de alta del Hospital General de Tampico, "Dr. Carlos Canseco" con el argumento de que no tenían camas disponibles ante el gran número de pacientes por coronavirus.

Se trata de quien dijo llamarse Roberto Hernández Lara de 76 años de edad, mismo que dijo haber llegado del municipio de Soto la Marina en busca de trabajo como velador en este municipio.

En su búsqueda de empleo, fue arrollado en el mes de septiembre en la colonia Morelos, siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia al nosocomio en referencia.

Presentaba varias laceraciones, así como golpes contusos que no le permitían caminar, por ello permanecía internado en el nosocomio, sin embargo del área de trabajo social le informaron que tenía que desalojar la cama hospitalaria en donde se encontraba, pues la requerían para pacientes con Coronavirus.

"Hoy me dijeron que tenía que irme porque ya no había camillas y necesitaban para los pacientes del coronavirus, y pues me ayudaron a vestirme y me tuve que salir así caminando".

Aún así, en el hospital le requerían el pago de 3,600 pesos, sin embargo al no contar con circulante, le dieron la opción de pagar con la donación de sangre, situación a la que se tuvo que someter pese a su edad avanzada.

Apoyado con un bastón, salió del nosocomio para dirigirse a la colonia Morelos, y meditar si se quedaría en la zona o regresaría a su natal Soto la Marina.