Dan de alta a herido por colapso de marquesina

Tampico, Tam.- Melecio Hernández Martínez, quien resultara gravemente herido tras la caída de una marquesina en el centro de Tampico fue dado de alta este jueves, sin embargo en un mes más será sometido a una nueva cirugía en su pierna derecha, misma que quedó deshecha tras el accidente en donde una jovencita perdió la vida.

Se encontraba internado en el hospital privado CEMAIN en donde fue intervenido tras la fractura de tibia y peroné, así como otras lesiones menores en su cuerpo.

Agradeció el apoyo de la autoridad municipal, quienes solventaron los gastos en el hospital privado en donde fue intervenido con éxito.

Melecio, dijo que ahora espera que el propietario del bien inmueble dañado, se haga responsable de los gastos, así como salarios caídos, pues por el momento está imposibilitado para laborar como soldador en una empresa.

Indica que dará seguimiento a la demanda penal que interpuso, a fin de que le indemnicen pues seguramente no podrá continuar con su labor, pues su condición ahora no se lo permitirá, toda vez que el trabajo que desarrolla el personal debe estar al cien por ciento con lo que respecta a la salud.

Indicó que el día 25 de agosto se dirigía a una tienda departamental a realizar un abono cuando pasó por la esquina de las calles Juárez y Carranza de la zona centro en donde se desplomó la marquesina.

"Fue un verdadero milagro el haber sobrevivido; yo pasaba por el lugar cuando se desplomó y no tuve chance de nada, me cayó encima. Pero la gente de inmediato me apoyo a salir, mientras ellos levantaban, yo me arrastraba hacia fuera", recordó.

Refirió que fueron momentos de angustia, pues no podía respirar con toda estructura encima, pero por fortuna la gente reaccionó oportunamente, mientras que una jovencita le daba agua.

Hernández Martínez, señala que esa tragedia no se la desea a nadie, pero también fue enfático en que los propietarios de las edificaciones las tengan en buenas condiciones a fin de que no vuelva a ocurrir una desgracia como ésta.

"Estoy vivo de milagro. No sé cómo logré sobrevivir si quedé atrapado debajo del concreto. Es una segunda oportunidad que me da Dios para vivir. Sólo quiero que el dueño de ese edificio me pague lo que corresponde por ley, pues yo no fui a moverme ni una piedra, sólo iba pasando por ese lugar cuando escuché que tronó el techo y todo se cayó", concluyó.

De entre los escombros, ayudado por la gente logró salir con vida.