Dan a conocer imágenes de 'Stranger Things'

Universal Studios reveló las primeras imágenes de la atracción de Stranger Things que será parte de sus noches de terror.

Entre los atractivos que los visitantes podrán disfrutar se encuentra la sala de la familia Byers, famosa por la escena de las luces de Navidad, también estará el Laboratorio Nacional de Hawkins, donde se realizaron experimentos con Once, además del bosque donde se encuentra el Castillo Byers, refugio que construyó Will, y por supuesto, el Upside Down, universo alterno de la serie.

'Hollywood Horror Nights' comenzará el 14 de septiembre en los parques de Orlando y Hollywood, mientras que en Singapur iniciará el 27 de septiembre.