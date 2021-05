Dan clases de inglés sin costo a padres de familia

Mission, TX. - El Distrito escolar de Mission ofrece a padres de familia la oportunidad de estrechar su involucramiento académico y mejoramiento de su comunicación con el idioma inglés a través de una serie de clases y programas, sin costo y con la disponibilidad de diferentes horarios.

A través de la iniciativa, GED for All & Elevate Beyond para GEAR UP, Mission CISD proporciona todas las herramientas necesarias para que los padres y sus familiares obtengan su GED, equiparable al diploma de preparatoria.