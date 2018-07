Dan de baja a dos agentes de Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- El titular de la Dirección de Tránsito local y Vialidad de este municipio, el capitán de Fragata Leoncio Ariel López Talamantes, reveló que como parte del combate a prácticas de corrupción dentro de esa corporación es que en meses pasados fueron dados de baja dos colaboradores, esto por facilitar trámites o prestar ´atenciones´ a ´influyentes´.

"La orden del gobernador es ´yo no le debo nada a nadie, ni comprometido con nadie, no tienes porqué darles ninguna atención´, al igual son las indicaciones del alcalde", cabe apuntar que hace un par de meses el director de Tránsito local amenazó con hacer pública la identidad de los servidores públicos quienes le pedían ´atenciones´ para amigos y familiares.

"Conmigo ya nadie se acerca, de por sí a todo mundo le digo que no, ya con esto ya explotó la bomba y ya no se acercan porque saben que les voy a decir que no", en ese sentido López Talamantes reveló que por lo menos tres funcionarios en puestos de decisión estaban prestando estos ´servicios´ a los servidores públicos ´influyentes´ que así lo requerían, "algunos fueron sancionados, dos dados de baja, uno más no se le pudo documentar bien el hecho, sigue en funciones, pero está como agente vial nada más, como agente de crucero".

El director de Tránsito local invitó a la ciudadanía a denunciar en caso de ser víctima o testigo de algún caso de corrupción que involucre a los agentes viales, ya que señaló que él no podía actuar por su cuenta si no contaba con las pruebas suficientes para proceder en contra de estos elementos corruptos.

"Esto es inseguridad también, el ciudadano no puede estar inseguro nada más por agentes de Tránsito que estén haciendo mal uso de sus funciones, extralimitarse en ellas", actualmente la corporación cuenta con 120 elementos de los cuales 105 son agentes de Tránsito, además cuenta con 20 patrullas, 2 grúas, y 12 motocicletas.