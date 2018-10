Dan de baja a 15 elementos viales

Miguel Alemán, Tam.- Al no tener aprobado su examen de control y confianza, un total de 15 agentes de Tránsito Local fueron dados de bajar de la corporación, quedando solo 8 agentes viales que fungirán como peritos en caso de accidentes.

"Como gobernante me toca tomar decisiones difíciles, decisiones atrevidas, o que me generan presiones y estrés, sin embargo hay que tomarlas de una manera firme y decidida, por el bien de la comunidad, por lo que el día de hoy, en el Departamento de Tránsito Local se dio de baja de la corporación a 15 elementos que no pasaron sus exámenes de control y confianza", dijo el alcalde Servando López Moreno.

"Aunque de antemano sé que esto va a generar mucha controversia, a algunos les va a parecer bien y otros no, sin embargo, insisto y reitero son decisiones que tengo que tomar en base a los resultados emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y para poder hacer frente al compromiso que tengo como Ayuntamiento para poder brindar seguridad en todo lo que son vialidades de Miguel Alemán.

"Se quedaron 5 o 6 elementos que van a fungir como peritos de Tránsito en caso de siniestros o choques y otros que se quedaron van a ayudarse a entrenar y a capacitar a gente de la sociedad civil, a fin de que hagan trabajo de vialidad en las escuelas y en los lugares que se requiera, y así hacer frente a esta situación de mejorar la vialidad", refirió el alcalde.

"Por otra lado, quiero decirles que en mi gobierno, vamos a tomar decisiones firmes y decididas, para buscar tener un mejor Miguel Alemán, buscaremos poner un orden, ahora que ya no va a haber tantos tránsitos, quiero pedirles a la ciudadanía que respeten los señalamientos, los semáforos y al conductor de enfrente y también al conductor de a lado.

"Debemos tener una cultura cívica en cuanto al manejo de vehículos, que de por sí, ya es un riesgo para la sociedad, para el transeúnte o para el peatón, quien conduce un vehículo de fuerza motriz, pues necesitamos respetar más los señalamientos y entre nosotros mismos, para poder tener un mejor Miguel Alemán.

"Insisto, es una decisión difícil y complicada para mí, sin embargo, había que tomarla y hacerle frente a la situación que se nos viene, también quiero decirle al pueblo de Miguel Alemán que tengan confianza en su servidor, ya que lo que hacemos siempre es pensando en la comunidad de Miguel Alemán y en ese sentido vamos a seguir trabajando", finalizó.límites de atención a vehículos del año pasado y del año anterior, se ha ido incrementando paulatinamente lo que es la atención a teras sin rebasar los límites de velocidad, pedimos no sumergirse en una competencia para ver quien llega primero a X o tal lugar".