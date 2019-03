Dan autoridades los resultados de autopsia

Peñitas, Tx.- Fueron revelados los resultados de la autopsia practicada al cuerpo localizado sin vida el pasado jueves en la comunidad de Peñitas en los que se hace constar que el sujeto murió ahogado, según destacaron autoridades de este municipio.

La información fue dada a conocer por el jefe de seguridad pública de la comunidad, Roel Bermea, quien destacó que todo parece indicar que no hay ningún delito que perseguir en este caso, en el que se especula que el ahora occiso podría ser un inmigrante indocumentado, pues a la fecha aun no se ha dado a cocer la identidad del mismo, ya que no contaba con identificación alguna en su poder.

Como se dio a conocer oportunamente, el cuerpo fue encontrado en horas de la mañana del pasado jueves, en una zona rural de la comunidad de Peñitas, hasta donde se trasladaron las autoridades para comenzar la investigación de lo ocurrido.

Según se señaló, trabajadores municipales fueron quienes, muy temprano, se percataron del cuerpo, el cual flotaba en las aguas de un canal de la localidad, cerca del cual realizaban sus labores, por lo que de inmediato dieron parte al departamento de Policía de la ciudad, quienes se apoyaron en los servicios de emergencias para llevar a acabo el rescate del cuerpo de las aguas del canal, solicitando la presencia de un juez de paz, para que diera fe del cadáver y ordenara la realización de la autopsia a los restos.