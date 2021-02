Dan asesoría a padres sobre preinscripciones

El interés de los padres surge ya que en muchos no tienen internet, computadora u otros elementos de papelería en sus hogares.

Noticia Relacionada Festeja en plena pandemia

Además de que permanece la costumbre de llevar documentos a las escuelas. "Estamos recibiendo a los padres de familia que tienen dudas con las preinscripciones, es un trámite fácil y gratuito, pero el detalle está en que no todos saben usar una computadora, o no conocen a dónde ingresar, otros no cuentan con elementos para conectarse, entonces aquí los guiamos, se les muestra a detalle todo el procedimiento", dijo personal adscrito al módulo.

Las preinscripciones se consideran un trámite obligatorio para estudiantes en curso o nuevos, ya que con esto se les asigna un lugar en un plante cercano a su casa, también permite a las autoridades dimensionar la cantidad libros de texto que se necesitan, y de recursos para becas u otros programas de apoyo.

se mete solicitudes de libros de texto, becas u otros programas de apoyo.

EL MAÑANA constató que en el módulo ubicado en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) la atención es ágil.

Hasta el 12 de febrero el registro está disponible a los estudiantes que continuarán o ingresarán a la secundaria, del 15 al 26 del mismo mes para los de nivel primaria, mientras que del 1 al 12 de marzo para los de preescolar.