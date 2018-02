Dan de alta a heridos por caída de helicóptero

Cd. de México.- Once de los 15 lesionados por la caída del helicóptero militar Black Hawk UH-60M donde viajaban el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el Gobernador Alejandro Murat fueron dados de alta de hospitales de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca.

Derivado del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes a las 22:15 horas, en el Hospital General Rural Prospera No.35 de Santiago Jamiltepec fueron atendidas 15 personas con traumatismo de las cuales 11 ya fueron dadas de alta y los cuatro pacientes restantes aún son atendidos en el Hospital Ordinario No. 41 de Santa Cruz Huatulco, informó dicha Delegación en un comunicado.



A través de IMSS-Prospera, se brindó el apoyo necesario para el traslado de pacientes relacionados con el accidente, incluyendo a un menor. También se coordinó el traslado de pacientes a otros hospitales cercanos para su pronta atención y recuperación.



De acuerdo con el Seguro Social, tras el sismo de magnitud 6 del pasado viernes, el Hospital General IMSS Prospera No.35 de Santiago Jamiltepec no sufrió daños estructurales ni suspendió en ningún momento el servicio a los derechohabientes, además de que mantuvo abiertas sus puertas a la población en general afectada por el fenómeno natural.



"De acuerdo a protocolo de la Unidad de Protección Civil, se evacuó a los pacientes que recibían atención médica, ubicándolos en carpas habilitadas por personal de IMSS-Prospera en la parte externa del inmueble, donde ante las constantes réplicas los pacientes decidieron permanecer por su seguridad.



"Ayer domingo 18 de febrero, en el trascurso de la tarde, todos los pacientes fueron regresados a sus áreas de atención de hospitalización una vez superada la contingencia", informó el Instituto.



La Delegación afirmó que el Hospital General IMSS Prospera No.35 de Santiago Jamiltepec cuenta con 40 camas censables y 9 no censables, 2 quirófanos para la atención de los usuarios y, adicionalmente, le fueron enviadas 4 Unidades Médicas Móviles y una Unidad Móvil para atención de urgencias, las cuales disponen del equipo necesario e insumos suficientes para proveer la atención a los usuarios que lo soliciten.



La red de hospitales del IMSS en las entidades donde se sintió el temblor, enfatizó, no sufrió daños estructurales y se encuentra funcionando a toda su capacidad.