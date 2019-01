Dan a conocer pacto para 'borrón'

Eliminar de un "borrón" en la Ley de Hacienda el cobro de estudios de factibilidad a empresas contaminantes enturbió ayer el clima en el Congreso local.

Mientras el presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Ramiro González, afirmó que fue un acuerdo "no ortodoxo" entre coordinadores, Diputadas de partidos minoritarios dijeron desconocer el pacto y sostuvieron que el procedimiento no fue legal.

EL NORTE publicó ayer que, dentro del Paquete Fiscal 2019, los Diputados locales aprobaron el 26 de diciembre un cobro de 134 cuotas por un estudio de factibilidad de operación para empresas con fuentes fijas de emisiones contaminantes.

Sin embargo, el inciso que contenía ese nuevo cobro fue literalmente borrado del Acuerdo publicado cinco días después en el Periódico Oficial.

"Efectivamente lo aprobamos en el pleno, pero como estuvimos pidiendo el sustento y nunca nos lo dieron, los coordinadores acordamos solicitar que esa parte no se publicara", alegó González.

"No es un trámite ortodoxo, más no es ilegal", afirmó, "mandamos una fe de erratas antes de que se publicara para decir que eso no se publicara porque nunca nos quedó claro ese cobro".

Y mientras los coordinadores del PAN, Carlos de la Fuente, y del PRI, Francisco Cienfuegos, no respondieron ayer llamadas para explicar el tema, la Diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, dijo que el supuesto acuerdo es ilegal.

"Que no me vengan con que una reforma a la Ley de Hacienda la pueden hacer con un acuerdo de coordinadores", expresó.

"No puede haber ningún cambio respecto a lo que se votó en el pleno, a menos de que se haga otra sesión para cambiarlo, la Constitución establece que todos los cambios de leyes deben ser por acuerdo de la mayoría".

En sus redes sociales, Saldívar criticó que se eliminara el cobro y no el aumento del refrendo a los ciudadanos.

"Nunca estaré en darle un trato diferenciado a los empresarios", escribió en Facebook.

Por separado, la coordinadora del Partido Verde, Ivonne Bustos, negó el acuerdo aludido por el presidente de la Comisión de Presupuesto y señaló que el cobro se iba a destinar a programas ambientales.

"Yo no lo sabía, y por supuesto que no hubiera estado de acuerdo", expresó.