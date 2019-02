Dan a beneficiarios de Medicaid los mejores servicios del HHS

San Antonio, Tx.

El Dr. Ryan D. Van Ramshorst es el nuevo director médico de HHS, cargo desde el que dirigirá la rama clínica de la institución para garantizar que los beneficiarios de Medicaid y CHIP en Texas reciban los mejores servicios disponibles.

Van Ramshorst, quien tomó posesión del puesto el 19 de febrero, es pediatra. Antes de integrarse a HHS, tenía su consultorio privado en una comunidad desfavorecida de San Antonio.

Tras señalar que el 80 por ciento de sus pacientes tenían Medicaid o CHIP, Van Ramshorst comentó que su experiencia será muy valiosa a la hora de definir el futuro de los programas de salud pública en el estado.

"Quiero compartir mis experiencias con los directivos de la institución y del gobierno estatal", expresó. "Me encanta tener un impacto en la vida del paciente que tengo frente a mí, pero este nuevo puesto me permitirá ayudar a millones de personas y a sus familias".

Van Ramshorst es licenciado en Biología y Español por la Chapman University de Orange, California, y recibió su título de médico en el Baylor College of Medicine de Houston. Además, tiene una maestría en Salud Pública por la University of Texas School of Public Health.

Más allá de su experiencia clínica al atender a pacientes pediátricos, su experiencia profesional incluye la enseñanza, la investigación y la defensa de causas.

Van Ramshorst se desempeñó en el pasado como director asociado de las prácticas clínicas pediátricas del Texas Health Science Center de San Antonio, y como codirector médico de la UT Teen Health Clinic. También fue presidente del comité de la Texas Medical Association dedicado a atender lo relacionado con Medicaid, CHIP y las personas que carecen de seguro médico.

"El doctor Van Ramshorst no solo aportará su sólida educación y experiencia, sino también una gran energía y un fuerte compromiso con los clientes a los que servimos", expresó Stephanie Muth, directora estatal de Medicaid. "Desde que estudiaba medicina, advirtió el impacto de nuestros servicios en la salud y calidad de vida de un gran número de texanos en condiciones vulnerables, y a lo largo de su carrera ha estado comprometido con nuestros programas".