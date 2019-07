Dan 20 años de prisión a exsargento de La Joya

McAllen, Texas.- Luego de un escandaloso juicio que involucraba tráfico de drogas, informantes y abusos de autoridad, el exsargento de la policía de La Joya Geovani Hernández fue condenado a 20 años de prisión y cinco años de libertad condicional ayer jueves.

Hernández había trabajado para ocho departamentos de policía del Valle del Río Grande, la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

En ese transcurso, intentó una fallida campaña para alguacil del condado de Hidalgo y se dirigió al departamento de policía de La Joya.

Debido a los crímenes cometidos y las decisiones tomadas, Hernández tenía entre 235 y 293 meses de prisión, sin embargo el juez emitió el tiempo de prisión más bajo posible: 240 meses y cinco años de libertad condicional.

Hernández fue procesado y condenado por su papel de acompañante durante las operaciones de tráfico de drogas. Su abogado se opuso a la sentencia por lo que utilizará las dos semanas de ley para presentar una apelación formal.

Otros implicados

Por su parte Héctor Obed Saucedo-Rodríguez, el informante que pasó tres días en el estrado de testigos contra Geovani Hernández, recibió sentencia de tiempo cumplido en el mismo caso.

El juez federal de distrito Ricardo Hinojosa sentenció a la semana pasada a Saucedo-Rodríguez, quien atestiguó cómo Hernández aceptaba dinero en efectivo para proteger los envíos de cocaína. Hinojosa dictó una sentencia de tiempo cumplido sin ningún tipo de liberación supervisada o restitución.

Saucedo-Rodriguez, un conocido empresario al que se achacan conexiones con un Cartel, se convirtió en informante del gobierno luego de que agentes federales arrestaron a su esposa por cargos de narcotráfico.

"El color de la corrupción es verde": James Comey , ex director del FBI.

Las hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos no habían pasado desapercibidos para el director del FBI James Comey, quien dejó el cargo en 2017.

En una anterior visita a McAllen, el ex funcionario señaló que tenían especial atención a los casos que han crecido de manera alarmante en el Valle del Río Grande y son muchos los funcionarios públicos que se han dejado seducir por el dinero fácil.

"Dondequiera que tengas personas en posiciones de poder habrá el potencial de corrupción pública. Cuando visité una de las 56 oficinas en el país y me dicen que ahí no existe, me río y digo: ´Sí, sólo trabajan robots", expresó Comey durante una conferencia de prensa.