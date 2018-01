Damon se disculpa por comentarios

NUEVA YORK (AP) — Matt Damon dijo que las críticas por sus declaraciones sobre la violencia sexual le ayudaron.

Hace unas semanas Damon dijo a The Associated Press y otros medios que hay diferentes niveles de conductas sexuales inapropiadas y que el castigo debería reflejar esto. Pero esto llevó a críticas de varias personas, incluyendo su ex novia Minnie Driver.

El martes en entrevista con AP, Damon dijo que desearía haber escuchado más antes de expresar su opinión y que no quiere “prolongar el dolor de nadie”.

Señaló que lo lamenta y agregó que las respuestas a sus comentarios han sido “de mucha ayuda”.

Damon dijo que apoya la organización Time's Up fundada por mujeres de Hollywood para combatir el acoso y el abuso sexual.