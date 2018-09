Damnificados por el 19-S marchan al Zócalo

Ciudad de México

Organizaciones de damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 exigieron al gobierno de la Ciudad de México y a la administración federal que se les entregue una vivienda digna porque a un año del fenómeno natural no han podido acceder a una.

Integrantes del Multifamiliar Tlalpan, del Movimiento de Alternativa Social (MÁS), del Frente del Pueblo (FP), así como de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) y de la Asamblea de Barrios y damnificados de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Cuauhtémoc llegaron a la plancha de la Plaza de la Constitución para asegurar que la población afectada por el temblor de hace un año no puede seguir viviendo en campamentos o "arrimados" con familiares.

Francia Gutiérrez, vocera del Multifamiliar Tlalpan, aseguró que el "Estado mexicano ha sumado un fracaso más en la historia, porque a un año del sismo hay miles de personas sin hogar, edificios colapsando y dañados que son imposibles de ocupar".

"En estos 365 días los damnificados nos hemos tenido que organizar, porque el Estado nos quiere condenar a vivir por siempre en campamentos y no lo vamos a permitir".

Agradeció el apoyo que han recibido de diversas organizaciones sociales como los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y del Comité 68, "movimientos que nos une porque en ellos también fue el Estado el culpable de estos crímenes".

Al tomar la palabra, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, aseguró que entiende a los damnificados del sismo porque "a nosotros tampoco el gobierno nos hace caso, nos le importa nuestro dolor. Compañero, su lucha es nuestra lucha y su dolor es nuestro dolor".

Antes, en otro mitin realizado en el Zócalo, Cecilia Bianchi, damnificada del predio Libertad 22 en la colonia Morelos, indicó que desde hace un año todos los días miles de familias "nos levantamos con el Jesús en la boca porque no tenemos ningún apoyo. No hemos sido escuchados y me da coraje porque no queremos pasar de ser damnificados a deudores de por vida".

Señaló que en el predio afectado vivían 177 personas quienes no cuentan con un plan de reconstrucción, algo que "no es justo porque el temblor fue hace un año y en ese tiempo no nos han dado una repuesta clara".

Emilio Barrera, integrante del Comité 68, señaló que es necesario renovar el espíritu de lucha por los derechos de los ciudadanos, "como lo hicimos en el 68, hace 50 años. Compartimos en mismo dolor e indignación por estos atracos. Exigimos ya una solución para los damnificados del sismo de hace un año".