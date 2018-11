Damián Zepeda lamenta renuncia de Calderón

El coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda Vidales, lamentó la renuncia a las filas de ese partido del expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, ello después de los resultados de la elección de la dirigencia nacional blanquiazul.

"A mí no me hubiera gustado que renunciara al partido, te lo digo de manera sincera, porque esas voces hay que escucharlas y debatir. No comparto muchas de sus apreciaciones, pero bueno, lamento que se haya ido y al final del día la institución es más fuerte que cualquiera de nosotros", dijo en entrevista.

Consideró que después de la elección de Marko Cortés Mendoza, nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), "desafortunadamente la renuncia de Calderón tuvo también la intención de lastimar al partido".

"Creo que él –Calderón- sin duda, lamentablemente, muy probablemente esté en una agenda de lastimar al PAN para hacer crecer a su opción, como la opción de oposición", abundó Zepeda Vidales.

"Yo creo que el PAN con sus 79 años de historia es mucho más fuerte que cualquier persona en lo individual y creo que vamos a salir a delante si y sólo si entendemos el momento", afirmó.

Dijo que la agenda de Acción Nacional en el Senado no se verá afectada por la llegada de Cortés Mendoza a la presidencia del partido, porque deriva de la plataforma electoral que aprobó el Consejo Nacional.

Confió que con el nuevo liderazgo Acción Nacional refrende su compromiso de ser una oposición fuerte, firme, con carácter y valor.