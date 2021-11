Damián López: lucha por su sueño; luce ya los colores del Atlas

Debido a su corta edad aún no puede estar en la casa club donde solamente aceptan jóvenes de 13 años en adelante.

Por lo pronto su familia se las arregla para llevarlo cada dos meses a entrenar en el Centro de Capacitación con la categoría 2011.

Es un gran sacrificio, por eso el pequeño delantero se lo ha tomado muy en serio y para muestra los dos goles que le marcó a la Academia Rafa Márquez en el triunfo de los rojinegros 4-3.

En esta ocasión lo acompañó su padre, pero Damián asegura que está listo para cuando llegue el momento de rifarsela él solito.

"Me siento muy bien entrenando con mis compañeros y con los profes que son muy buenos y muy estrictos, el Atlas es un buen club y me tratan muy bien, a mi nunca me ha dado miedo ir a otras ciudades a jugar futbol, de hecho me gusta mucho, si el día de mañana me tengo que quedar acá pues no me sentiré mal ni me dará miedo porque es mi sueño ser jugador profesional, mi sueño es llegar a Primera División y jugar en la selección mexicana", afirma el niño con mentalidad de adulto.

En el Atlas no tienen dudas, ¡lo quieren! pero no llevan prisa y lo están llevando poco a poco.