Damián Álvarez afina detalles para su juego de despedida

Monterrey, México.

El volante, que consiguió siete títulos con los felinos, dará mañana una rueda de prensa para anunciar su partido de homenaje, en el que habrá varios ex jugadores y elementos actuales del cuadro de San Nicolás.



Damián no quiso dar declaraciones al salir de las oficinas del equipo, incluso ni detuvo su paso.



Mañana serán anunciados los pormenores de su juego, el día, que sería el 17 de julio, y las figuras que estarán que podrían incluir a Ariel "Burrito" Ortega y Rafael Márquez, además de varios ex campeones felinos.



Los técnicos de los equipos serían Ricardo Ferretti y Enrique Meza.